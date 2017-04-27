Смерть настала миттєво: стали відомі подробиці загибелі тернополянки в Італії

27/04/2017 Розмір тексту:

20 квітня в італійському місті Віченца автомобіль збив на смерть 48-річну тернополянку Людмилу Гнатишин. Трагедія сталася на вулиці Ragazzi dell 99, поблизу хлібного магазину.

Українські заробітчани розповідають, що наша землячка переходила дорогу через пішохідний перехід, одне авто її пропустило, а інше несподівано виїхало і… Смерть настала миттєво. Кажуть, що та ділянка дороги дуже небезпечна, там часто стаються аварії.

— Минулої суботи, 22 квітня, відбулася панахида за упокій душі Людмили, прийшло дуже багато українців. Церква Сан. Джузеппе у Віченці була переповнена. Ми зналися з Людою багато років. У моїй пам’яті вона залишиться надзвичайно світлою, доброю, порядною, з чарівною усмішкою. Досі не можу повірити в те, що сталося.., — розповіла зі сльозами подруга загиблої Марія Багрій, яка теж родом із Тернопільщини. — Люда жила заради єдиного сина, чекала на його одруження, мріяла про онуків, але все обірвалося в одну мить…

Як вдалося дізнатися “НОВІЙ…”, пані Людмила перебувала на заробітках близько двадцяти років. У Тернополі її родина мешкає на вулиці Коновальця. Пані Людмила свого часу навчалася у Кременецькому педучилищі, працювала вихователем у дитсадку. Сама виховувала сина Володимира. Після трагедії син поїхав до Італії, аби доправити тіло матері на Батьківщину. Мати загиблої, брат та рідні вкрай прибиті горем, адже втратили таку дорогу їм людину…