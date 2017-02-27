Смерть екс-голови облради: у поліції розповіли подробиці

27/02/2017 Розмір тексту:

Колишній голова Тернопільської облради Анатолій Жукінський помер внаслідок інфаркту.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Тернопільській області.

За півтори доби до смерті правоохоронці зареєстрували розбійний напад проти потерпілого. За словами слідчого ГУНП в Тернопільській області Володимира Кушніра, у п’ятницю, 24 лютого, о 20:50 до них надійшло повідомлення від місцевого мешканця про напад. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За словами потерпілого, близько 19:30 на нього біля гаража на вулиці Паращука у Тернополі напало двоє невідомих. Вони заштовхали пенсіонера в гараж, зв’язали руки пластиковими стяжками, на голову натягнули поліетиленовий пакет та, погрожуючи пістолетом й наносячи тілесні ушкодження, вимагали гроші.

Чоловік при собі мав 1500 гривень та мобільний телефон марки “Айфон”. Це й забрали нападники. Вони втекли, залишивши тернополянина в гаражі. Лише через півтори години він прийшов до свідомості та зміг вийти. Самостійно зі зв’язаними руками дійшов до магазину на вулиці Руській і вже звідти люди викликали поліцію та швидку.

На місці нападу експерти вилучили предмет, схожий на магазин від пістолета з трьома патронами, а також інші речі. Усе направили на судово-медичну експертизу.

Потерпілого бригада швидкої забрала до лікарні. Медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та множинні садна обличчя. Після надання допомоги його відпустили за місцем проживання. У суботу потерпілий ще спілкувався зі слідчими. Він повідомив, що нападники були у балаклавах. Дану подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 187 частина 3 ККУ – розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище.

Проте через півтори доби після нападу чоловік помер у власному помешканні від повторного інфаркту міокарда.

Триває слідство. Правоохоронці розшукують осіб, причетних до розбою.