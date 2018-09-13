Славомір Новак перевірив, як триває ремонт обходу Тернополя за 250 мільйонів гривень. ФОТО

13/09/2018 Розмір тексту:

Потреба у ремонті обходу Тернополя Р-41 від Білої в напрямку ТРЦ “Подоляни” була давно. Адже саме цей об’їзд дозволить зменшити транспортний потік великогабаритних автомобілів через місто Тернопіль і з’ єднає дві головні магістралі М-19 та М-09.

Цього року на ремонт цієї ділянки автосполучення виділили 250 млн. грн. Протяжність дороги 14,5 км. Розпочали ремонтні роботи наприкінці серпня. Завершити їх планують найближчим часом.

Чи якісно працюють дорожники, за якими технологіями та що уже вдалася зробити, побачив в. о. Голови Укравтодору Славомір Новак, перебуваючи на Тернопільщині у робочій поїздці.

Він наголосив, що Тернопільщина входить до п’ятірки областей-лідерів щодо використання державних коштів на ремонт доріг державного й міжнародного значення. Зокрема, середній показник за темпами виконання робіт по Україні – 67%, на Тернопільщині говоримо про 87%.