Скульптури Пінзеля “розмножать” по всьому світу

29/09/2018 Розмір тексту:

Скульптури Іоана Георгія Пінзеля оцифрують та переведуть у віртуальний простір. Для цього оригінали відсканують і на основі отриманих даних виготовлять 3Д-моделі для подальшого їх відтворення.

У цифровий формат переведуть шість робіт, які зберігаються у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, фігуру святого Онуфрія, що у селі Рукомиш Бучацького району та три ангели-путто із Музею мистецтв Прикарпаття. Проект цей отримав назву «Під зорею Пінзеля. 3Д вимір.», а ідея належить підприємцю та меценату Тарасу Демкурі. Реалізовуватимуть її за фінансування Українського культурного фонду.

– Шість років тому я познайомився з Вірою Стецько, вона мене долучила до культурної спадщини Пінзеля, познайомила з Борисом Возницьким, – розповів Тарас Демкура, голова благодійної організації «Благодійний фонд родини Демкур». – Тоді ми готувалися до виставки скульптур Пінзеля у Луврі і у Бориса Возницького я побачив польське видання альбому про Пінзеля. Воно відкривалося картою, на якій була тільки Росія і Польща, а України не було. Так у мене з’явилася мрія видати український альбом. До виставки ми видали 1000 примірників, на кожній сторінці писало: “українська барокова культура”. Виставка робіт Пінзеля проходила у капличці Сапель – самому намоленому місці, і всі три місяці на виставку були черги. Тоді я побачив велику силу культурної дипломатії, що може Пінзель зробити і наша культурна спадщина. Після закриття виставки побачив, як скульптури запаковують для транспортування, і зрозумів, що є небезпека втратити ці роботи. Так виникла ідея не возити ці роботи по світу, а представляти Пінзеля 3Д-копіями. Їдемо до Лондона – скидаємо файли українській діаспорі чи представникам англійської спільноти, вони виготовляють 3Д-скульптури, а ми проводимо презентацію, відкриття, робимо 3Д-мапінг і залишаємо діаспорі копії скульптур Пінзеля. І далі їдемо з проектом у Нью-Йорк, і так Пінзеля будемо «множити» по всьому світі, і будемо залишати копії нашої спадщини. Тому коли дізналися, що Український культурний фонд оголосив конкурс грантових проектів вирішили подати свої заявки. У результаті виграли три гранти: оцифрування робі Пінзеля, популяризація культурної спадщини Пінзеля на сході України та створення віртуального музею борщівської сорочки.

Втілити проект у життя, як розповіла його координатор Наталія Волощук, мають за три місяці. Найбільше часу займе сканування оригіналів. Потім працюватимуть над створенням векторних моделей скульптур. Усі вони будуть розміщені на сайті. За допомогою цих векторних моделей можна буде відтворити у 3Д-форматі будь-яку із скульптур, у будь-якому розмірі, у будь-якій точці земної кулі, не транспортуючи оригінальні скульптури. Також 3Д-моделі можна буде використовувати для різних презентацій. Сканувати роботи Пінзеля у Тернополі почнуть з першого жовтня.

Український культурний фонд також підтримав подібний проект львів’ян під назвою «PINSEL_AR». Щоправда вони вже відсканували декілька скульптур. А в кінці листопада на сайт планують виставити 10 робіт Пінзеля. Загалом же їхня мета – оцифрувати усю спадщину відомого скульптора, яка є на території України.

Ольга Трач