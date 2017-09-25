Скульптури на Катедрі вкрили золотом. ФОТО

25/09/2017 0
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Елементи на чотирьох скульптурах Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці доповнять золотом, згідно з початковою задумкою скульптора.

На фасаді Архикатедри жовтим кольором вже оздобили скульптури Богородиці, ангелів і покровительки міста Тернополя святої Теклі. Згодом ці елементи оздоблять сусальним золотом, повідомляє “20 хвилин“.

– Позолота цих елементів була задумкою тернопільського скульптора ще з самого початку, але в нас не було на це коштів, – зазначає священник Архикатедрального собору отець Орест. – Наразі зявився меценат, який готовий оплатити роботи.

 

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