Скульптури на Катедрі вкрили золотом. ФОТО

25/09/2017 Розмір тексту:

Елементи на чотирьох скульптурах Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці доповнять золотом, згідно з початковою задумкою скульптора.

На фасаді Архикатедри жовтим кольором вже оздобили скульптури Богородиці, ангелів і покровительки міста Тернополя святої Теклі. Згодом ці елементи оздоблять сусальним золотом, повідомляє “20 хвилин“.

– Позолота цих елементів була задумкою тернопільського скульптора ще з самого початку, але в нас не було на це коштів, – зазначає священник Архикатедрального собору отець Орест. – Наразі зявився меценат, який готовий оплатити роботи.