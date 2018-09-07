Скільки заробляють тернополяни: офіційні дані

07/09/2018 Розмір тексту:

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у Тернополі за другий квартал 2018 року становила 7208 гривень.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах міста станом на 1 серпня 2018 року становила 7,1 млн. гривень, з них 80,5% – на економічно активних підприємствах.