Скільки заробляють тернополяни: офіційні дані

07/09/2018 0
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Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у Тернополі за другий квартал 2018 року становила 7208 гривень.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах міста станом на 1 серпня 2018 року становила 7,1 млн. гривень, з них 80,5% – на економічно активних підприємствах.

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