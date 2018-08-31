Скільки заробляли мешканці Тернопільщини у липні: офіційні дані
31/08/2018 0
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Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у липні 2018 року становила 7265 грн, що на 28,0% більше, ніж у липні 2017 року.
Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 серпня 2018 року становила 9,4 млн гривень, з них 7,8 млн гривень – на економічно активних підприємствах.
У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадає на підприємства промисловості (75,1%) і установи, організації охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (17,3%).
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