Скільки заробляли мешканці Тернопільщини у липні: офіційні дані

31/08/2018 Розмір тексту:

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у липні 2018 року становила 7265 грн, що на 28,0% більше, ніж у липні 2017 року.

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 серпня 2018 року становила 9,4 млн гривень, з них 7,8 млн гривень – на економічно активних підприємствах.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадає на підприємства промисловості (75,1%) і установи, організації охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (17,3%).