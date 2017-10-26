“Скільки тут дають за голос?” – депутат міськради розповів про брудну політику

26/10/2017 Розмір тексту:

Депутат міської ради Петро Ландяк на своїй сторінці у “Фейсбуці” опублікував цікавий пост на тему, чому політику вважають брудною справою. У цьому тексті, зокрема, порушена проблема “мотивації” депутатів щодо голосування за різні питання, в тому числі земельні.

Подаємо пост політика дослівно в повному обсязі.

ЧИ ПОЛІТИКА ПРИРЕЧЕНА БУТИ БРУДНОЮ???

Часто політику називають брудної справою. Тому може скластися враження, що по- іншому і бути не може. Знаєте, я з цим не погоджуюсь!!! Я бачив докорінно іншу політику. Разом з тим- нікого і нічого не ідеалізую , бо ту ж саму політику , нехай і містечкового масштабу, виконують люди. А люди , звісно, не можуть бути ідеальними.

Я вперше став депутатом у 1998 році. Повторно у 2002році. Перемагав чотири рази в одному і тому ж окрузі.

Так , лише після партійних виборів 2006 року в сесійній залі вперше прозвучала фраза: “Скільки тут дають за голос?” Я на той час не був депутатом. У тому році вибори проходили за пропорційною системою і партія,по списках якої я балотувався, не набрала 3% голосів. Однак колеги по попередніх скликаннях, які були обрані у той час із великим здивуванням мені говорили: ” Петро, не повіриш – значна частина депутатів без грошей НЕ ГОЛОСУЄ!!!”

ПОВІРТЕ!!! ЦЬОГО В КАДЕНЦІЯХ 1998-2006 років НЕ БУЛО!!!

Підходи депутатів були докорінно іншими. Такого принципу: я не голосую бо не хочу- НЕ БУЛО!!!

Якщо за Кучеренка А.І. не проголосували за питання надання землі під існуючими капітальними спорудами чи у випадку продовження терміну дії договору оренди землі – він вимагав повторного голосування. І ПРАКТИЧНО НА 100% ВІДРАЗУ ПІДТРИМУВАЛИ ПОДІБНІ ПИТАННЯ. І БЕЗ ЖОДНОГО ХАБАРЯ!!!

МАЛО ЧИМ СИТУАЦІЯ ВІДРІЗНЯЛАСЬ І В НАСТУПНОМУ СКЛИКАННІ , ПРИ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ- ЛЕВКОВІ Б.Є.

ПРИ НЬОМУ ТАКОЖ ДЕПУТАТИ ГОЛОСУВАЛИ БЕЗ ЖОДНИХ УМОВ!!!

Дальше почали виникати проблеми і найстрашніше, що чим дальше- їх стає все більше.

На жаль , навіть в місцевій політиці , не говорячи про центральну владу, запанували: лицемірство, цинізм, обман, перекручення фактів, викручування рук.

Звертаюсь до усіх хто причетний до політики, в першу чергу депутатів, ЗУПИНІМСЯ!!!

ЗАДУМАЙМОСЬ!!!

Я на наступну сесію повторно вийду з проектом Кодексу чи назвемо цей документ Правилами депутата при розгляді і прийнятті земельних питань- де є найбільше порушень і зловживань!

Минулий раз його активно блокували дві дружні фракції БПП і Самопоміч. Подивимось, як тепер будуть вони себе вести???

Але так дальше бути не може!!!

Вірю, що в міській раді є ще здорові сили , які здатні вийти з тіні і змінити ситуацію, бо в іншому випадку дійсно потрібно буде розпускати раду і проводити її перевибори!!!