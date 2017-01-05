Скільки тернополяни заплатять за опалення у грудні

05/01/2017 Розмір тексту:

Плата за послугу централізованого теплопостачання у грудні для тернополян становить 32, 2390 гривень за метр квадратний.

Як повідомляють в управлінні ЖКГ, нарахування плати за послуги з централізованого опалення з врахуванням температури зовнішнього повітря проводиться на основі офіційних даних Гідрометеоцентру. Дані про t° грудня 2016 наведено у таблиці.

Тобто, середня фактична температура зовнішнього повітря грудня 2016 становила -1,542°C.

Відтак, розрахункова плата за 1 кв.м. опалювальної площі у грудні складає 32,2390 грн.