Скільки тернополяни заплатять за опалення у грудні

05/01/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Плата за послугу централізованого теплопостачання у грудні для тернополян становить 32, 2390 гривень за метр квадратний.

Як повідомляють в управлінні ЖКГ, нарахування плати за послуги з централізованого опалення з врахуванням температури зовнішнього повітря проводиться на основі офіційних даних Гідрометеоцентру. Дані про t° грудня 2016 наведено у таблиці.

Тобто, середня фактична  температура зовнішнього повітря грудня 2016 становила  -1,542°C.

Відтак, розрахункова плата за 1 кв.м. опалювальної площі у грудні складає 32,2390 грн.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Коли варто святкувати Різдво?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,285 / 9.49m