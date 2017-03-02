Скільки тернополяни платитимуть за світло з 1 березня. ВІДЕО

02/03/2017 Розмір тексту:

З 1 березня тернополяни та мешканці сіл платитимуть за світло за єдиними тарифами, які зросли на на 20%. Рішення про зміну тарифів Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла ще у 2015 оці. І це вже останній етап цих змін – повідомляють у ВАТ “Тернопільобенерго”.

З 1 березня мешканці Тернопільщини будуть платити за спожиту електроенергію за новими тарифами – для споживачів, що проживають у містах (у тому числі, які проживають в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській місцевості) за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на місяць (включно) – 90 коп. за 1 кВт·год (з ПДВ), за обсяг, спожитий понад 100 кВт·год електроенергії на місяць -168 коп. за 1 кВт·год (з ПДВ).для споживачів, що проживають у містах (у тому числі, які проживають в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (утому числі в сільській місцевості) за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на місяць (включно) – 90 коп. за 1 кВт·год (з ПДВ), за обсяг, спожитий понад 100 кВт·год електроенергії на місяць – 168 коп. за 1 кВт·год (з ПДВ).

Відтепер мешканці міст та сіл області платитимуть за світло за єдиним тарифом та єдиним обсягом споживання, повідомляє TV-4.

По 90 коп. за 1 кВт·год (з ПДВ) незалежно від обсягів споживання будуть сплачувати багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Для них встановлені тарифи на найнижчому рівні. А ті, хто має електричне опалення, самі блоки споживання не змінилися – повідомляють у ВАТ “Тернопільобленерго”.

У ВАТ “Тернопільобленерго” нагадують, що показники лічильників варто подавати станом на перше число. Всі роз’яснення щодо зміни вартості електроенергії можна отримати у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у регіональному представництві НКРЕКП в Тернополі та на офіційному сайті НКРЕКП.