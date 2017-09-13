Скільки тернополяни платитимуть за проїзд у громадському транспорті з першого жовтня

13/09/2017 Розмір тексту:

З першого жовтня змінюється система і вартість оплати проїзду у тролейбусах та маршрутках Тернополя. Пов’язано це із впровадженням Автоматизованої системи оплати за проїзд та електронного квитка. Розрахуватися за користування громадським транспортом можна буде за допомогою двох видів електронного квитка або готівкою. Для тернополян, які користуватимуться електронним квитком вартість проїзду залишиться 3 гривні у тролейбусі та 4 гривні у маршрутці. Якщо ж розраховуватися готівкою, то це буде на гривню дорожче – 4 гривні у тролейбусі і 5 – у маршрутці.

– З 1 жовтня запроваджуємо двохрівневу оплату за проїзд, – пояснює Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікацій, та зв’язку. – Це означає, що людина, яка не встигла заповнити анкету-заяву на виготовлення «Соціальної картки тернополянина» зможе придбати в пунктах продажу неперсоналізовані електронні квитки. Вони коштуватимуть 20 гривень, але на рахунку не буде коштів і їх треба буде поповнювати та користуватися у транспорті для оплати проїзду. До першого січня 2018 року тариф при користуванні цим квитком не зміниться і становитиме, як і при користуванні «Соціальною карткою тернополянина» – 3 гривні у тролейбусі та 4 гривні у маршрутці.

Електронний квиток «Соціальна картка тернополянина» – це персоналізований електронний квиток, тобто з фотографією та іменем власника. Для пенсіонерів їх виготовляють безкоштовно, для студентів, учнів та звичайних тернополян – за 57 гривень. Пенсіонери по такій картці їздитимуть безкоштовно, студенти та школярі – за дві гривні, а жителі міста і той, хто працює в Тернополі – за три гривні. «Соціальну картку тернополянина» можна буде поповнювати на будь-яку суму коштів у пунктах продажу електронних квитків.

– Є електронний квиток «Соціальна карта тернополянина» – це одна пластикова карточка, яку зараз виготовляють пільговикам та тернополянам, які подали анкети, – додає Ігор Мединський. – У пунктах продажу можна буде придбати просто пластикову картку електронний квиток, неперсоніфікований, його поповнили і він працює, як гаманець електронний, це не проїзний. «Соціальну картку тернополянина» може отримати учень, студент, житель і той, хто працює в Тернополі, пенсіонер, якщо заповнить анкету-заяву. Зробити це можна у 12-ти ЖЕКах, управлінні соціальної політики міськради, Центрі надання адміністративних послуг та оператора електронних систем за адресою вулиця Тролейбусна 7.

Начальник управління транспорту також зазначає, що тариф, який діє нині є збитковим для перевізників, а економічно обгрунтований тариф є значно вищим. Власне, для того, щоб навести порядок і з тарифами, і з доходами і витратами перевізників, і запроваджують електронний квиток, тобто безготівковий розрахунок у транспорті.

– Ми мусимо стимулювати людей, щоб ми перейшли на електронний квиток в повному обсязі, щоб знали, що в тих перевезеннях робиться, щоб могли ставити питання оновлення, ремонту та інші всі тонкощі, – каже Ігор Мединський. – Щоб коли тариф піднімається люди чітко знали, скільки перевізник затратив на запчастини, скільки отримав виручки, скільки витратив на пальне, і це все можна буде перевірити по безготівковому банківському рахунку. Зараз є подані розрахунки перевізників, у тролейбусників тариф становить 8.15, а в маршрутках – близько семи гривень. Це економічно обгрунтовані тарифи. Є інструкція, затверджена наказом Міністра, як нараховувати тариф для електричного та автотранспорту. І при затверджені тарифів виконком дотримується цієї інструкції.

До кінця цього року діятиме зазначена двохрівнева система оплати проїзду. А з початку наступного буде вже трьохрівнева. Для власників електронного квитка «Соціальна картка тернополянина» тариф залишиться без змін – 3 і 4 гривні, для неперсоніфікованих електронних квитків тариф зросте на гривню – 4 і 5 гривень, а проїзд за готівку буде 5 гривень у тролейбусі та 6 у маршрутці. Пропоновані зміни щодо запровадження диференційованої оплати проїзду остаточно мають затвердити ще на виконкомі міської ради.

Ольга Трач