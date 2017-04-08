Скільки платитимуть тернополяни за тепло у березні
08/04/2017 0
Розмір тексту:
Плата за послугу централізованого теплопостачання у березні для тернополян становить 20,0043 гривень за метр квадратний.
Про це повідомляють у КП “ТМТКЕ”, яке проводить нарахування плати за послуги з централізованого опалення з врахуванням температури зовнішнього повітря на основі офіційних даних Гідрометеоцентру. Дані про t° у березні наведено у таблиці. Середня фактична температура повітря у березні становила 5,470°C.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Помічник фінансового директора
Продавець в кіоск