Скільки платитимуть тернополяни за проїзд у громадському транспорті у жовтні

01/10/2017 Розмір тексту:

Вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя в жовтні залишиться без змін. У тролейбусі квиток коштуватиме три гривні, у маршрутці – чотири. Про це повідомили під час прес-конференції в комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс». Але з 1 жовтня у транспорті починає працювати автоматизована система оплати проїзду. Це означає, що пасажири зможуть розраховуватись за допомогою безконтактної електронної карти – електронного квитка.

– У тролейбусах встановимо спеціальні термінали, спочатку по одному, які розвантажать роботу кондуктора, – розповів Віталій Васильків, директор ТОВ «Системний зв’язок». За допомогою цих терміналів пасажири, які мають «Соціальні карти тернополянина», зможуть розрахуватися за проїзд. Приклавши картку до валідатора пасажир отримує квиток і проходить далі по салону. Персоніфіковані квитки мають різний тайм-аут, призначений тільки для використання власником картки. Картка діє також в маршрутках, але там валідатор буде у водія, який і видаватиме квитки пасажирам. Запроваджується у транспорті служба контролю, яка буде перевіряти чи пасажир заплатив за проїзд готівкою чи карткою. Жовтень буде перехідним періодом, в якому тариф готівковий і безготівковий не будуть відрізнятися. Як персонал підприємств-перевізників, так і жителі міста, будуть звикати розраховуватися в транспорті по-новому. Цей період також дає можливість всім, хто не виготовив чи не встиг виготовити «Соціальну карту тернополянина», подати заявки і очікувати свою персоніфіковану карту або придбати неперсоніфіковану карту у пунктах продажу.

З 1 жовтня заявку на виготовлення карти тернополянина можна буде подати в он-лайн-режимі. Такий спосіб буде доступний для звичайних тернополян, учнів та студентів. Вони можуть подати заявку через інтернет та оплатити її онлайн. Для пільгових категорій цей спосіб недоступний, оскільки вони отримують карти безкоштовно і повинні підтвердити свою пільгу персонально. Вони можуть заповнити анкету в управлінні соціальної політики.

Ольга Трач

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