Скільки платитимуть тернополяни за харчування дітей у садочках

22/02/2017 Розмір тексту:

Вартість харчування у дитячих садочках затвердили під час чергового засідання виконкому міської ради. На одну дитину в день у І молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 годин 30 хвилин та 12 годин вона становить 18.50 гривень, а з цілодобовим перебуванням – 19.50. Для дітей у дошкільних групах, відповідно – 22 і 23 гривні.

Із цієї вартості 60% оплачують батьки і 40% – міська рада. Тож, батьки за харчування дітей у І молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 годин 30 хвилин та 12 годин платитимуть 11.50 гривень, з цілодобовим перебуванням – 12.10. А тих, хто ходить у дошкільну групу – 14 гривень або 14.60. Затверджені тарифи вступають у дію з першого березня цього року.

– Ціни, порівняно з минулим роком не змінилися, – зазначила Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки міськради. – Це аналогічний проект рішення, як і минулого року. Внесли зміни тільки в тому пункті, що стосується харчування дітей, батьки яких проживають не в Тернополі. Відповідні звернення біли надіслані до територіальних громад, до селищних рад, де наголошувалося на тому, щоб вони оплачували 40% вартості харчування дітей зі свого бюджету.

У дошкільних навчальних закладах у Тернополі навчаються 110 тисяч 941 дитина. З них в Тернополі проживають – 9 тисяч 872, а за межами міста – 860 дітей. Міські садочки відвідують діти практично з усіх навколишніх сіл. Але тільки Байковецька територіальна громада дала відповідь міському управлінню освіти, що вони планують розглянути питання про міжбюджетний трансфер.

– Упродовж року ми інформували навколишні села і громади про доцільність та необхідність оплати освітніх та медичних послуг, які вони отримують у Тернополі, з їхніх бюджетів, – говорить Леонід Бицюра, заступник міського голови. – На жаль, реакція мінімальна від них. Ми підозрюємо, що вони навіть не інформували мешканців про наші пропозиції вирішити це питання за рахунок міжбюджетних трансферів. У дошкільних закладах ми провели батьківські збори, батьків попереджують про необхідність оплати за харчування. Якщо не вирішимо питання про міжбюджетний трансфер, то батьки будуть змушені доплачувати вартість харчування самостійно.

У прийнятому рішенні також вказано, які категорії дітей звільняються від оплати за харчування або мають пільги. Так, безкоштовно харчуються: діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; діти – інваліди; дітей з сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму; діти, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України ”Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків; діти, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку у дошкільних навчальних закладах (групах) спеціального призначення; діти санаторних груп з малими та затухаючими формами туберкульозу; діти, батьки яких загинули під час участі в АТО;

діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО; діти, батьки яких беруть участь в АТО, є учасниками бойових дій на території проведення АТО. Половину вартості за харчування оплачують батьки у сім’ях яких троє і більше дітей до 18 років або до 23 років, якщо дитина навчається за денною формую навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

Ольга Трач

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