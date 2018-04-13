Скільки платитимуть мешканці приміських сіл за тернопільські дитсадки?

13/04/2018 Розмір тексту:

Керівництво Тернопільського району до сьогодні не прийняло жодного рішення щодо оплати з районного бюджету за відвідування дитсадків Тернополя мешканцями свого району. Відтак, ймовірно, замість районної ради ці витрати нестимуть самі батьки.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільської міськради.

Варто нагадати, що у країні триває децентралізація, яка передбачає для міських, районних та бюджетів об’єднаних територіальних громад не лише додаткові надходження, а й додаткові витрати у сфері охорони здоров’я, освіти, культури тощо. Однією з таких складових є фінансування за відвідування мешканцями Тернопільського району закладів дошкільної освіти у інших населених пунктах, у тому числі і на території Тернополя.

Міська рада неодноразово з цим питанням зверталася до керівництва Тернопільського району, яке, у свою чергу, пообіцяло до 1 квітня затвердити договір про міжбюджетний трансферт і оплачувати за мешканців свого району кошти за відвідування дитячих садків у Тернополі.

Зі слів заступника міського голови Леоніда Бицюри, з владою тернопільського району тривалий час проводилися переговори. Проте, до сьогодні договору, від якого залежать доля понад 400 дітей, керівництво та депутати Тернопільського району так і не прийняли. У Тернополі все ще надіються на відповідальність районної ради у цьому питанні.

Наразі рішення щодо оплати за відвідування дитсадків мешканцями навколишніх населених пунктів подало лише керівництво Байковецької та Залозецької громад. Відтак, проект рішення про затвердження договорів з цими громадами буде розглядатися вже на найближчій сесії Тернопільської міської ради. Іншими словами, для батьків дітей, які прописані у Залозецькій або Байковецькій громаді це означає, що вони оплачуватимуть за відвідування своїх дітей дитячих садків у Тернополі таку ж суму, як і самі тернополяни. А щодо того, яку суму оплачуватимуть батьки з інших сіл Тернопільського району, які віддали своїх дітей у міські дитсадки, тепер залежить тільки від рішення районної ради.