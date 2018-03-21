Скільки платитимуть батьки за харчування дітей у тернопільських садочках

21/03/2018 Розмір тексту:

Вартість харчування у дитячих садочках міста затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради 21 березня. Порівняно із минулим роком, ціни залишилися незмінними.

Залежно від віку дитини та терміну перебування у садочку, оплата за харчування в день коливається від 18.50 до 23 гривень. Шістдесят відсотків цієї суми оплачують батьки, а сорок – міський бюджет. Це якщо діти зареєстровані у Тернополі. Якщо ж діти зареєстровані в інших населених пунктах, то батьки оплачують повну вартість харчування. Не стосується це тих випадків, коли є укладені угоди про здійснення міжбюджетних трансфертів між Тернопільською міською радою та об’єднаною територіальною громадою чи органом місцевого самоврядування.

– Порівняно із минулорічним рішенням, а таке стандартне рішення ми затверджуємо щороку, змін немає, – зазначила Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – 60% оплачують батьки, 40% – міська рада. Вартість харчування встановлюється відповідно до вікових категорій дітей і терміну перебування дитини у закладі. Діти батьків-учасників АТО, сироти і напівсироти та інші пільгові категорії безплатно харчуються, малозабезпечені і багатодітні платять 50%. На сьогодні угода про здійснення міжбюджетних трансфертів підписана між Тернопільською міською радою та Байковецькою громадою. Є домовленості з Тернопільською райрадою і маємо відповідь із Залозецької об’єднаної громади, які заклали кошти у бюджет і готові оплачувати 100% за виховання своїх дітей у тернопільських садочках, куди входить і вартість харчування.

Відповідно до прийнятого рішення, встановлена така вартість харчування у дошкільних навчальних закладах: 18 грн. 50 копійок у перших молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 годин 30 хвилин та 12 годин; 19 гривень 50 копійок в перших молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей; 22 гривні в дошкільних групах з терміном перебування дітей 10 годин 30 хвилин та 12 годин; 23 гривні в дошкільних групах з цілодобовим перебуванням дітей. Для дітей, які проживають у Тернополі і виховуються у закладах дошкільної освіти встановлена батьківську плату на одну дитину в день у розмірі: 11 гривень 50 копійок в перших молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 годин 30 хвилин та 12 годин; 12 гривень 10 копійок в перших молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей; 14 гривень в дошкільних групах з терміном перебування дітей 10 годин 30 хвилин та 12 годин; 14 гривень 60 копійок в дошкільних групах з цілодобовим перебуванням дітей.

Прийняте рішення вступає у дію з першого квітня 2018 року.

Ольга Трач

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