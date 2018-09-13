Скільки платитимуть батьки тернопільських школярів за групи продовженого дня. ВІДЕО

13/09/2018 Розмір тексту:

Перебування дітей у групах продовженого дня стане платним. Раніше витрати, а це більше 10 мільйонів гривень, на себе брала держава. Тепер має фінансуватись з місцевого бюджету. У міській раді кажуть – сума дуже велика, тому змушені пропонувати батькам співфінансування.

Дотепер у тернопільських школах функціонувало близько півтори сотні груп продовженого дня. Вони обходились у більш як десять мільйонів гривень щороку. Це, в основному – зарплата педагогам та комунальні послуги. Витрати за це у попередні роки брала держава. Цього року від фінансування груп продовженого дня відмовилась, переклавши ці видатки на міський бюджет, повідомляє TV-4.

– Нам такі послуги коштують в рік більше 10 мільйонів гривень. Тобто, 4 місяці, яке залишилось до кінця року – це нам залишається 3,5 мільйона гривень, яких немає. Відповідно, ми запропонували формулу, у якій розподіл фінансування в групах продовженого дня буде фінансуватись як з міського бюджету, так і за рахунок батьківської плати, – каже заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.

У школах вже провели організаційні збори, поговорили з батьками. Вирішили, що відтепер 60 відсотків вартості перебування дитини у групі продовженого дня сплачуватимуть батьки, 40 відсотків покриватиме міський бюджет.

– 6 годин – це повна ставка, 4,5 години – це 0,75 і 5 годин – це 0,5. І так вже розраховуються видатки для батьків і видатки для бюджету. Таким чином, в першому випадку – це 252 гривні, в другому – 190 гривень і в 3 випадку – це 126 гривень для батьків дитини, – каже заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.

Всього у тернопільських школах цього року функціонуватиме трохи більше сімдесяти груп продовженого дня, а це половина від попереднього року. У той час, в Міністерстві освіти пояснюють: “Порядком створення груп також передбачено, що робота групи може фінансуватися за інші кошти, не заборонені законом. Тобто, батьки можуть сплачувати певну суму за перебування дитини в групі подовженого дня, однак школи не мають права від них цього вимагати”.