Скільки мешканцям Зборова доведеться чекати обіцяного

07/11/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині знову очікуються оновлення, а саме вони відбуватимуться у Зборові. Тут мають за мету зробити басейн, але і досі обіцянки не виконано, а місцеві жителі про дозвілля з басейном можуть тільки помріяти.

«Обіцяного три роки чекають», – можливо саме цим принципом і керується міський голова Зборова Руслан Максимів, який ще влітку 2016 року обіцяв зборівчанам облаштувати у місті басейн.

Цю обіцянку він озвучив ще 20 липня 2016 року на сесії Тернопільської обласної ради, коли просив передати цілісний майновий комплекс котельні у власність громади Зборова, який і обіцяв переобладнати під басейн. Саме це і стало аргументом, який переконав депутатів передати котельню на баланс Зборівської міської ради, пишуть на сайті gazeta.te.ua.

Минув понад рік, а це достатньо часу для того, щоб показати хоч якісь результати роботи, але їх і досі не видно. Більше того, пан Максимів навіть не спроможний відповісти на офіційні звернення із запитаннями, що ж відбувається на даний час із довіреним йому приміщенням, а зокрема, у яких цілях і ким воно використовується. Тим часом у місті циркулюють думки про те, що приміщення хочуть передати у приватну власність…