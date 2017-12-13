Скільки коштуватимуть цього року “новорічні дерева”

13/12/2017 Розмір тексту:

На Тернопіллі стартувала ялинкова кампанія-2018. Цьогоріч напередодні новорічно-рідзвяних свят державні підприємства Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства планують реалізувати 5 тисяч хвойних дерев.

Так, «Кременецьке лісове господарство» вже реалізувало 100 новорічних дерев, які повезли на Херсонщину. Зазвичай, у такий ранній період тернопільські хвойні дерева прямують за межі нашої області. Зокрема, сосни залюбки купують підприємці з Півдня й Сходу нашої держави. Про це повідомив головний спеціаліст лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісів Тернопільського ОУЛМГ Андрій Маланчук. До речі, в управлінні закликають жителів області купувати для окраси приміщень саме живі ялини і сосни, спеціально вирощені для цього.

– Кожне з лісових підприємств запланувало цього року до реалізації тисячу новорічних дерев, – розповів Андрій Маланчук. – Минулого року ми планували реалізувати 5500 хвойних, але продали тільки 4212. Думаю, жителі міста й області менше купують живі ялини і сосни тому, що переконані в тому, що купуючи живе деревце, вони шкодять навколишньому середовищу. Насправді, купуючи живе деревце ви не лише не шкодите природі, а й вносите свою лепту у її відновлення. Адже кошти, виручені з продажу новорічних дерев, лісові господарства спрямовують на вирощування саджанців, якими у подальшому відновлюватимуть ліси й створюватимуть нові захисні лісонасадження. Новорічні ж дерева вирощують спеціально для того, аби жителі Тернопільщини могли відчути справжність новорічних свят, адже ніщо так не тішить нас, повертаючи у радісні спогади дитинства, як святкування Нового року, Різдва й супроводжуючий їх аромат живої ялини. Так, цього року наші підприємства заклали плантацій новорічних ялин на 107 тисяч 950 штук, серед яких ялина звичайна, сосна звичайна та сосна кримська. Щороку планові обсяги вирощування плантацій новорічних дерев підприємствами управління становлять 100-120 тисяч штук.

В управлінні зазначають, що ціна на новорічні дерева є помірною і доступною для кожного. У лісництвах районів їх можна буде придбати за собівартістю. Середня ціна хвойних заввишки 1-1,5 метри по облуправлінні становить 71 гривню. Тернополяни можуть придбати зелених красунь у Тернопільському лісництві, що у селі Петриків на вулиці Шевченка, 41 а.

Придбати хвойні, в тому числі з Тернопільського лісництва, можна буде і на ялинкових ринках Тернополя. Щоправда, вартість їх буде дещо вищою, ніж у лісництвах – до 80 гривень за метрове-півтораметрове деревце. У Тернополі місця реалізації хвойних дерев діятимуть з 15 грудня 2017 року до 10 січня 2018 року за такими адресами: вулиця 15 Квітня (біля буд. №23); бульвар Петлюри (навпроти магазину «Сільпо»); вулиця Київська (біля будинку побуту); проспект Злуки (біля буд. №1); вул. Максима Кривоноса (навпроти розважального центру «Марципан»); вул. Гетьмана Івана Мазепи (майданчик біля буд. №2); перехрестя вулиць Миру – Дружби; вулиця Карпенка (біля магазину «Берегиня»); вул. Степана Будного (біля магазину «Барвінок»); вулиця Генерала Шухевича (навпроти буд. №24); проспект Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»); перехрестя вулиць Лесі Українки – Клима Савури; вулиця Слівенська (біля магазину «Прогрес»); вулиця Бродівська (площадка біля верхнього тунелю); вулиця Живова (біля ТЦ «Орнава»).

Лісівники також наголошують, що при виборі новорічної ялинки слід поцікавитись, чи вона заготовлена легально. Узаконенні красуні мають бути марковані етикетками зі штрих кодом.

Ольга Трач

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