Скільки доведеться заплатити тернополянам за “позачерговий” опалювальний період?

24/04/2017 Розмір тексту:

Жителів Тернопільщини хвилює, скільки їм доведеться заплатити за продовжений у другій половині квітня опалювальний період. Окрім Тернополя, теплопостачання відновили у Чортківському, Монастириському, Заліщицькому, Зборівському районах.

Незважаючи на відновлений опалювальний період, у домівках багатьох жителів краю холодно. Тернопільським комунальникам не вдалося одночасно запустити тепло у всіх мікрорайонах обласного центру. Оскільки система теплопостачання в обласному центрі застаріла й енергонеефективна.

«Деякі ЖЕКи вчасно не забезпечили доступ теплоносія до квартир, тому тепло не надійшло відразу до деяких тернополян. Але загалом наразі теплопостачання запущено у всіх мікрорайонах міста. Триватиме цей продовжений опалювальний період, поки середньодобова температура повітря не перевищить 8 градусів тепла. Тоді засідатиме комісія і прийматиме рішення щодо припинення періоду теплопостачання», – відзначив менеджер із адміністративної діяльності КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук.

Тернополян запевняють, що їм не доведеться платити за неякісне теплопостачання. Якщо в квартирі температура повітря нижча 18-ти градусів тепла, можна не платити за опалення, – запевняють у міській раді. Однак щоб реалізувати це право, необхідно оформити в ЖЕКу відповідні документи.

Софія Романська