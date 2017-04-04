Скільки доведеться викласти тернополянам за комунпослуги у квітні?

04/04/2017 Розмір тексту:

Вартість житлово-комунальних послуг з першого квітня значно зросла. Тернополянам доведеться платити більше за воду, газ, а також вивезення сміття.

З першого квітня у Тернополі платитимуть окремо за паливо та його доставку до квартири, тобто додається абонплата за підключення до системи газопостачання, яка становитиме приблизно 90 гривень щомісяця. Доведеться платити більше і за послуги водопостачання й водовідведення. Нові тарифи Національна комісія державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила ще 22 березня. Також у Тернополі подорожчало вивезення сміття, зокрема твердих побутових відходів.

«Щодо вивезення сміття, то нові тарифи зросли приблизно на двадцять відсотків. Рішення про підвищення тарифів було прийнято на основі розрахунків, які подані підприємствами, що надають цю послугу. Щодо послуг водопостачання та водовідведення, то їхня вартість збільшилася приблизно на 1 грн. 59 коп. за кубометр води, тобто на 14%. Таку інформацію підтверджує «Тернопільводоканал». Сподіваємося, що люди, які користуються субсидіями підвищення вартості тарифів особливо не відчують», – кажуть в управлінні ЖКГ Тернопільської міської ради.

Жителі обласного центру підвищення тарифів зустріли обуренням. За підрахунками експертів, середньостатистичному жителеві міста доведеться платити більше за комунальні послуги на 13 – 15 %. Представники влади запевняють, що населенню, яке користується субсидіями, додаткові витрати через підвищення тарифів компенсує держава.

Софія Романська