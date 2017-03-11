Скількох мешканців області цієї весни відправлять до війська. ВІДЕО

11/03/2017 Розмір тексту:

Юнаки віком від 18-ти до 27-ми років з 1-го березня повинні з’явитися у військові комісаріати за місцем прописки, адже незабаром розпочнеться весняний призов. Служити на строкову військову службу підуть лише ті молоді люди, які досягли 20-річного віку.

«Призивати на строкову військову службу будуть придатних за станом здоров’я, до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військову частину виповнилось 20 років та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу», – розповів ІНТБ т. в. о. військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату Олександр Скумбрій.

У Тернопільському обласному військкоматі вкотре наголошують, строковики не служать в зоні проведення Антитерористичної операції. Також є певні категорії тих, кому можуть надати відстрочку і тих, хто може бути повністю звільнений від строкової військової служби.

«Хочу зробити акцент, як визначено в Указі Президента, юнаки, які не отримають повістки з тих чи інших причин щодо виклику їх в військовий комісаріат, зобов’язані явитися самостійно по місцю реєстрації. В разі неявки їх, відповідні списки юнаків, на підставі Постанови Кабінету Міністрів, передаються в правоохоронні органи щодо надання правової оцінки їхнім діям», – наголосив військовий комісар Тернопільського об’єднаного міського військового комісаріату Микола Бойко.

«Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, встановлений військовим комісаріатом, який підтверджений відповідними документами визначається: перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначений пункт і строк, смерть його близького родича, тобто, батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби або близького родича його дружини», пояснив Олександр Скумбрій.

Загалом у нашій області на строкову військову службу цієї весни планують призвати 400 юнаків.