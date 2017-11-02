Скандальний чиновник-утікач родом з Тернопільщини заявив, що повернувся з Панами сам

01/11/2017 Розмір тексту:

Екс-очільник Держкомінвестпроекту Владислав Каськів заявив, що добровільно повернувся в Україну, аби сприяти розслідуванню справи про розкрадання держбюджету.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає 24 Канал. “Хочу підтвердити повідомлення генерального прокурора Юрія Луценка. Я дійсно добровільно повернувся в Україну”, – зазначив Каськів.

Він підкреслив, що має намір доводити свою позицію у суді.

“27 жовтня Верховний Суд Панами задовільнив моє прохання, зафіксувавши невідкличні міжнародні гарантії України не висувати додаткових звинувачень. Для того, щоб припинити спекуляції щодо збитків державі вирішив їх відшкодувати не залежно від кінцевого рішення суду. З цих же причин вирішив самостійно оплатити переліт. Сьогодні я повернувся в Україну”, – йдеться у повідомленні.

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