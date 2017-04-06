Скандальний будинок у Тернополі обіцяють перефарбувати
На рожевий колір чиновники дозволу не давали. Рожевий колір назвали проміжним кольором, грунтовкою. Згодом будинок буде червоним. Раніше обіцяли зробити будівлю золотистого відтінку.
Скандальну «Рожеву» пам’ятку на вулиці Січових Стрільців,17 перефарбують у червоний чи темно-вишневий колір. Однак, перед тим, ще дороблятимуть деякі елементи у будівлі. Про це пише “20 хвилин“.
Зазначимо, що два роки минуло з часу початку реконструкції будівлі, а щоб зробили щось, так і не видно. Досі робіт практично ніяких не проводили через брак грошей, пояснили у департаменті культури ОДА.
– Наскільки мені відомо, там поки що нічого не зробили. Замовили карнизи. Загалом, трохи затягнули через брак грошей у підприємця, – заступник начальника управління – начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури релігій та національностей ОДА Ярослав Пелехатий. – Уже потепліло, роботи можна виконувати, тож спитаємо у нього.
Що ж до того, чи збираються перефарбовувати пам’ятку, пан Пелехатий дав ствердну відповідь. Каже, що будинок буде червоним. Не набагато більше повідомив і головний архітектор проекту Михайло Капустинський. Чоловік розповів, що проект дещо переробляють після порад спілки архітекторів.
Нагадаємо, галас навколо пам’ятки здійнявся ще у липні 2015 року, як тільки будівлю обтягнули сіткою. Тоді в департаменті культури обладміністрації пояснювали, що архітектурну пам’ятку Тернополя – колишній інтернат для студентів учительської гімназії – викупив підприємець. І збирається відреставрувати та добудувати ще один поверх.
Коли ж восени з-під будівлі забрали риштування, то жодної схожості добудованого поверху з фасадом будівлі тернополяни не побачили. Та чи не найбільше критикували рожевий колір добудови. З нього кепкували, називаючи від реконструйовану пам’ятку «будиночком для Барбі», «сільським магазином» і навіть «борделем».
В департаменті культури обладміністрації, де і давали дозвіл на реконструкції, радили не поспішати з висновками. Тут повідомляли, що рожевий колір з ними не погоджували і загалом – це проміжний колір, ґрунтовка. А колористика має бути зовсім іншою. Окрім того, мають бути ще карнизи вчеплені, дороблені, реставрація ліпнини, знизу – оздоблення, на дахах – металеві кріплення, решітки.
— У цього об’єкту нема обов’язкових термінів, коли його потрібно здати, – каже архітектор. – Це ж не державний об’єкт, обмежень нема. Як швидко можуть, так і роблять. Підприємець замовив ліпнину. Також, так як вже потепліло, буде братись за добудову фронтону – частини, що виступає по верху фасадної на куті, там на повороті.
Щодо кольору, то за словами пана Капустинського, буде темновишневий. У 2015, нагадаємо, архітектор говорив, що будівля матиме приємний золотистий відтінок.
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