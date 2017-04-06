Скандальний будинок у Тернополі обіцяють перефарбувати

06/04/2017 Розмір тексту:

На рожевий колір чиновники дозволу не давали. Рожевий колір назвали проміжним кольором, грунтовкою. Згодом будинок буде червоним. Раніше обіцяли зробити будівлю золотистого відтінку.

Скандальну «Рожеву» пам’ятку на вулиці Січових Стрільців,17 перефарбують у червоний чи темно-вишневий колір. Однак, перед тим, ще дороблятимуть деякі елементи у будівлі. Про це пише “20 хвилин“.

Зазначимо, що два роки минуло з часу початку реконструкції будівлі, а щоб зробили щось, так і не видно. Досі робіт практично ніяких не проводили через брак грошей, пояснили у департаменті культури ОДА.

– Наскільки мені відомо, там поки що нічого не зробили. Замовили карнизи. Загалом, трохи затягнули через брак грошей у підприємця, – заступник начальника управління – начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури релігій та національностей ОДА Ярослав Пелехатий. – Уже потепліло, роботи можна виконувати, тож спитаємо у нього.

Що ж до того, чи збираються перефарбовувати пам’ятку, пан Пелехатий дав ствердну відповідь. Каже, що будинок буде червоним. Не набагато більше повідомив і головний архітектор проекту Михайло Капустинський. Чоловік розповів, що проект дещо переробляють після порад спілки архітекторів.

Нагадаємо, галас навколо пам’ятки здійнявся ще у липні 2015 року, як тільки будівлю обтягнули сіткою. Тоді в департаменті культури обладміністрації пояснювали, що архітектурну пам’ятку Тернополя – колишній інтернат для студентів учительської гімназії – викупив підприємець. І збирається відреставрувати та добудувати ще один поверх.

Коли ж восени з-під будівлі забрали риштування, то жодної схожості добудованого поверху з фасадом будівлі тернополяни не побачили. Та чи не найбільше критикували рожевий колір добудови. З нього кепкували, називаючи від реконструйовану пам’ятку «будиночком для Барбі», «сільським магазином» і навіть «борделем».

В департаменті культури обладміністрації, де і давали дозвіл на реконструкції, радили не поспішати з висновками. Тут повідомляли, що рожевий колір з ними не погоджували і загалом – це проміжний колір, ґрунтовка. А колористика має бути зовсім іншою. Окрім того, мають бути ще карнизи вчеплені, дороблені, реставрація ліпнини, знизу – оздоблення, на дахах – металеві кріплення, решітки.

— У цього об’єкту нема обов’язкових термінів, коли його потрібно здати, – каже архітектор. – Це ж не державний об’єкт, обмежень нема. Як швидко можуть, так і роблять. Підприємець замовив ліпнину. Також, так як вже потепліло, буде братись за добудову фронтону – частини, що виступає по верху фасадної на куті, там на повороті.

Щодо кольору, то за словами пана Капустинського, буде темновишневий. У 2015, нагадаємо, архітектор говорив, що будівля матиме приємний золотистий відтінок.