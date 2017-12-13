Скандальному політику з Тернопільщини дозволили втекти закордон

13/12/2017 Розмір тексту:

Суд дозволив виїхати за кордон екс-керівнику Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславу Каськіву, підозрюваному в привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах.

Відповідне рішення виніс 7 грудня слідчий суддя Печерського районного суду Києва Володимир Карабань, про що свідчить ухвала суду, оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень 12 грудня, повідомляє Українська правда.

Прокуратура подавала клопотання про продовження покладених на Каськіва зобов’язань.

Захисник та обвинувачений просили повернути Каськіву паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, мотивуючи необхідністю виїзду за кордон для догляду за малолітньою дитиною.

Суд, вислухавши мотивацію сторін, ухвалив повернути Каськіву паспорти.

Водночас він і далі буде зобов’язаний прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора та/або суду, а також повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

1 листопада 2017 року екс-голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва екстрадували з Панами.

Цього ж дня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави. Його звільнили в залі суду, впродовж 5 днів Каськів мав сплатити заставу 160 тисяч. Цю суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв.

Крім того, зазначалося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень збитку.

Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

6 листопада ГПУ оскаржила рішення Печерського районного суду щодо Каськіва.

Апеляційний суд не дозволив збільшити розмір застави екс-голові Держкомінвестпроекту.

Каськіва було оголошено в розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).

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