Скандального тернопільського архієрея підозрюють у привласненні коштів. Поліція завела кримінал

14/12/2017 Розмір тексту:

Тернопільські слідчі порушили кримінальне провадження за фактом привласнення грошових коштів колишнім правлячим архієреєм релігійної організації “Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви” Гуком Ростиславом Володимировичем (Мстиславом).

Про це повідомяє сайт beztaby.te.ua з посиланням на Наталію Шевчук, голову Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

У листі, який правоохоронці адресували пані Наталі йдеться, що ще 9 листопада розпочато досудове розслідування у справі розкрадання грошей священиком.

Нагадаємо, отець Мстислав «відзначився», коли з іншими священиками відпочивав у нічному клубі «Сіті» та випивав там алкоголь. Згодом його ім’я фігурувало у новому скандалі щодо незаконного продажу частини монастирського майна.

Сьогодні, Мстиславу загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі, якщо слідчі доведуть його провину у злочині за частиною 4 статті 191 КК України.

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