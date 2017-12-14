Скандального тернопільського архієрея підозрюють у привласненні коштів. Поліція завела кримінал
Тернопільські слідчі порушили кримінальне провадження за фактом привласнення грошових коштів колишнім правлячим архієреєм релігійної організації “Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви” Гуком Ростиславом Володимировичем (Мстиславом).
Про це повідомяє сайт beztaby.te.ua з посиланням на Наталію Шевчук, голову Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
У листі, який правоохоронці адресували пані Наталі йдеться, що ще 9 листопада розпочато досудове розслідування у справі розкрадання грошей священиком.
Нагадаємо, отець Мстислав «відзначився», коли з іншими священиками відпочивав у нічному клубі «Сіті» та випивав там алкоголь. Згодом його ім’я фігурувало у новому скандалі щодо незаконного продажу частини монастирського майна.
Сьогодні, Мстиславу загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі, якщо слідчі доведуть його провину у злочині за частиною 4 статті 191 КК України.
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