Скандального директора училища викрили у корупції
Нагадаємо, Андрія Каплуна було звільнено з посади директора, але той подав до суду. У першій інстанції йому було відмовлено у поновленні на посаді директора навчального закладу, але він подав апеляцію. Апеляційний суд Тернопільської області зобов’язав Міністерство освіти поновити освітянина на посаді, однак МОН досі не видало відповідного розпорядження. У всякому разі на сайті навчального закладу значиться виконувач обов’язків директора Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі, відмінник освіти України Г. С. Чорна.
Поки проходять на різних рівнях дебати Каплуна щодо директорської посаду, стало відомо, що скандальний директор вчиняв ще й адміністративні кримінальні правопорушення, пише сайт Репортер.
Так, за інформацією завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації М.Шведова, в березні 2016 року складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення відносно А. Каплуна, який не повідомив у встановленому законом порядку та випадках свого безпосереднього керівника про наявність у нього конфлікту інтересів, а саме працевлаштування своєї дочки О. Хаблюк та своєї сестри Н. Каплун в училищі, які перебували у його прямому підпорядкуванні, чим порушив вимоги ч.1, ст.172-7 КУпАП.
Того ж місяця минулого року на Каплуна складено ще один протокол про вчинення адмінправопорушення, який вчинив дії та прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, а саме неодноразово надавав відпустки та преміював свою дочку О. Хаблюк О.А. та свою сестру Н. Каплун, які працювали в училищі та перебували у його прямому підпорядкуванні, чим порушив вимоги ч. 2 ст.172-7 КУпАП.
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Коментарі (2)
Петро30/01/2017
До кримінальної відповідальності потрібно притягувати фальшивих журналюг.Котрі за певну мзду паскудять поважних людей,тому що нічого більше не навчились.
тернополянин30/01/2017
протоколи склали, а рішення яке прийняв суд: штраф, виправні роботи, звільнення з посади чи може закрив адміністративні справи в зв’язку з відсутністю складу правопорушення або закінчення терміну притягнення???