Скандального директора училища викрили у корупції

30/01/2017 Розмір тексту:

Одіозний директор Тернопільського професійного училища ресторанного сервісу та торгівлі Андрій Каплун став відомим на всю країну минулого року після оприлюднення відео з студентської лінійки, на якій він ставить вихованців закладу на коліна перед іншими учнями та вимагає попросити вибачення. Але не лише через цей факт ім’ям цього чоловіка зацікавилися тернопільські правоохоронці…

Нагадаємо, Андрія Каплуна було звільнено з посади директора, але той подав до суду. У першій інстанції йому було відмовлено у поновленні на посаді директора навчального закладу, але він подав апеляцію. Апеляційний суд Тернопільської області зобов’язав Міністерство освіти поновити освітянина на посаді, однак МОН досі не видало відповідного розпорядження. У всякому разі на сайті навчального закладу значиться виконувач обов’язків директора Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі, відмінник освіти України Г. С. Чорна.

Поки проходять на різних рівнях дебати Каплуна щодо директорської посаду, стало відомо, що скандальний директор вчиняв ще й адміністративні кримінальні правопорушення, пише сайт Репортер.

Так, за інформацією завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації М.Шведова, в березні 2016 року складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення відносно А. Каплуна, який не повідомив у встановленому законом порядку та випадках свого безпосереднього керівника про наявність у нього конфлікту інтересів, а саме працевлаштування своєї дочки О. Хаблюк та своєї сестри Н. Каплун в училищі, які перебували у його прямому підпорядкуванні, чим порушив вимоги ч.1, ст.172-7 КУпАП.

Того ж місяця минулого року на Каплуна складено ще один протокол про вчинення адмінправопорушення, який вчинив дії та прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, а саме неодноразово надавав відпустки та преміював свою дочку О. Хаблюк О.А. та свою сестру Н. Каплун, які працювали в училищі та перебували у його прямому підпорядкуванні, чим порушив вимоги ч. 2 ст.172-7 КУпАП.