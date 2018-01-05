Тернопільський посадовець, якого спіймали на хабарі, вимагав виплатити йому понад 100 тисяч гривень зарплати

05/01/2018 Розмір тексту:

Апе ляційний суд Тернопільської області залишив без змін рішення Тернопільського міськрайонного суду від 11 жовтня 2017 року, яким Олегу Ф. відмовлено у задоволені позову до Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області про стягнення заробітної плати за час відсторонення його від виконання обов’язків начальника Держспоживінспекції у Тернопільській області.

Як повідомляє прес-служба Апеляційного суду Тернопільської області, у липні 2016 року Олег Ф. звернувся з позовом до Тернопільського міськрайонного суду та просив стягнути з Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області понад 106тис. 380 грн. заробітної плати за період із 6 грудня 2011 року по 9 червня 2016 року.

В апеляційній скарзі позивач просив рішення суду першої інстанції скасувати через допущені порушення норм матеріального права.

Під час розгляду справи судом було встановлено, що 6 грудня 2011 року Олега Ф. призначено на посаду начальника Держспоживінспекції у Тернопільській області, а 9 червня 2016 року — звільнено відповідно до п.1 ч.1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (у зв’язку з реорганізацією Інспекції).

17 липня 2014 року слідчим відділом прокуратури Тернопільської області відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). На час слідства та судового розгляду Олега Ф. було відсторонено від посади. Як вбачається з довідки, виданої Інспекцією, позивач перебував на роботі з 5 жовтня по 2 листопада 2015 року та з 19 лютого по 24 березня 2016 року і за цей період йому було виплачено понад 4 тис. 590 грн. заробітної плати, відпускних та лікарняних, що підтверджується матеріалами справи. Доказів щодо перебування позивача на роботі у період відсторонення від обов’язків ним не представлено і судом не здобуто.

Варто нагадати, що вироком Тернопільського міськрайонного суду від 21 грудня 2015 року Олега Ф. визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі) та призначено покарання з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного майна. Ухвалою Апеляційного суду Тернопільської області від 23 лютого 2017 року вирок змінено у частині призначеного покарання, в решті вирок залишено без змін.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів Апеляційного суду Тернопільської області прийшла до висновку, що рішення суду першої інстанції ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права і підстав для його скасування немає, а тому апеляційну скаргу Олега Ф. залишила без задоволення.