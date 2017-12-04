Скандальна забудова «Березолю»: чорний піар проти інвестора аби «вибити» з нього гроші?

04/12/2017 Розмір тексту:

Від провокацій та «набігів» «тітушок», яких нібито найняв забудовник палацу культури «Березіль» ім. Леся Курбаса для відлякування активістів, страждає й він сам.

Адже як розповіли представники інвестора, компанії спеціально створюють чорний піар, з метою «вибити гроші» або ж для того, щоб окремі активісти та певні політики змогли «виїхати» на цій історії. Саме тому зацікавлені в скандалі особи найняли професійних провокаторів, серед яких є не лише небезпечні та агресивно налаштовані люди, а й навіть неповнолітні.

– У ситуації, яка склалась, можна побачити лише два логічні пояснення: або хтось, придумуючи, що ми замовляємо «тітушок», хоче заробити грошей, або ж зробити собі піар до виборів. Який сенс наймати хлопців, які провокують проти тебе людей, потім тобі ж погрожують та ламають майно? – кажуть представники інвестора. – Невідомі «активісти» з’являються на територію «Березолю» лише в темну пору доби в масках, а згідно чинного законодавства закривати обличчя під час страйків, мітингів тощо – заборонено. Потім, ці провокатори починають «протестувати»: нищать паркан та погрожують нам розправою. Все це зафіксовано на десятках відео. Мало того, що там небезпечні особи, серед них є неповнолітні та навіть жінки.

Невідомі «активісти» вже не раз погрожували не лише представникам забудовника чи правоохоронцям, а й жителям прилеглих будинків, які мирно приходили обговорити ситуацію з будівництвом культурно-мистецького центру з паркінгом та житловою добудовою.

– Під час одного з «протестів» наші представники знімали вчинення невідомими особами в масках правопорушень. Останні, побачивши камери, прокричали в сторону наших людей погрозу: «Зараз витягну ножа і «пирну». Інший випадок трапився, коли на територію майбутньої будови прийшли невідомі жінки з газовими балончиками та хотіли їх застосувати як до представників, так і до людей. До поліції ці провокатори проявляли зневагу та погрожували «поквитатись». Ми, щоб захистити себе своїх працівників та простих людей, були змушені писати заяви до правоохоронців, щоб вони розслідували що це за хлопці в масках. Зокрема, в п’ятницю ми подали заяву про відкриття кримінального провадження на невідомих, які здійснюють неправомірні дії та про надання працівниками поліції захисту нам, нашим працівникам і мирним жителям. Адже громадський порядок повинен забезпечуватись належним чином. Не розумію, чому досі правоохоронці не заарештували цих «тітушок» – розповів уповноважений організатор будівництва.