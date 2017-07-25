Скандал: у депутата міськради з’явився джип

25/07/2017 Розмір тексту:

У соціальних мережах активно обговорюють інформацію про появу у головного лікаря міської дитячої лікарні та голови фракції “Батьківщина” у міськраді Андрія Артимовича джипа Suzuki Grand Vitara 2016 року випуску.

Видання “Політерно” наводить дані держреєстру, що за політиком автомобіль зареєстровано 18 січня 2017 року. Натомість на сайті НАЗК, де відображена електронна декларація Андрія Артимовича за 2016 рік, інформації про придбання транспортного засобу у 2017 році наразі не вдалося знайти.

Користувачів соціальних мереж цікавить, звідки у лікаря з’явилися кошти для придбання недешевого позашляховика. За неофіційними даними, вартість такого авто може становити 650-700 тисяч гривень. У минулому році депутат задекларував понад 120 тисяч гривень зарплати та $7450, €3430, 92750 грн готівкових заощаджень.

Заради об’єктивності додамо: опоненти Артимовича зараз активно збирають підписи за його відкликання.

Не виключено, що з цією обставиною пов’язаний скандал з майже новим джипом. Адже Артимович далеко не перший депутат (і голова фракції також), родина якого за час депутатської каденції “покращила” власний автопарк.

Таке вже нелегке депутатське життя…