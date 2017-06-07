Скандал: у тернопільському супермаркеті з покупцями спілкуються російською мовою. ВІДЕО

07/06/2017 4
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Тернополянин Сергій Риженко дивується: в супермаркеті у Тернополі продавчиня спілкувалась з ним російською.

Чоловік запитав, чому жінка говорить до нього російською, якої він не розуміє. Продавчиня пояснила, що їй так зручніше, вона з колишнього Кіровограда, пише Доба.

У супермаркеті “АТБ”, який розташований на вулиці Миру, 1, чоловік купував кавоварку.

До речі, гарантійний талон виписувати йому відмовились.

 

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Коментарі (4)

Oleg

07/06/2017

Знаю цю дівчину і не раз у неї купляв на касі . Завжди вітається .Як заходжу в АТБ і вона на касі то йду до неї . Звідки вона родом там усі так розмовляють суржиком . Не робіть у хаті біди так тих проблем повно і як поїде знашого міста то нехай у неї залишиться хороше враження . Краще візьміть тай організуйте тим дівчатам екскурсію по місту а то хочете щоб розмовляла Ураїньською а нічого не зробили для того щоб ті люди перейшли на Ураїьську мову спілкування

Анонімний

07/06/2017

Цілком підтримую статтю. Якщо не звертати уваги, то і до нас прийде “Руский мир” . Ми знаходимось в Україні так і спілкуватись маємо українською.

user

07/06/2017

о то ж дубіли….нема про що писати….

Dhsj

07/06/2017

Дебіл Бля. Це ж переселенка.

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