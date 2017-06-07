Скандал: у тернопільському супермаркеті з покупцями спілкуються російською мовою. ВІДЕО

07/06/2017 Розмір тексту:

Тернополянин Сергій Риженко дивується: в супермаркеті у Тернополі продавчиня спілкувалась з ним російською.

Чоловік запитав, чому жінка говорить до нього російською, якої він не розуміє. Продавчиня пояснила, що їй так зручніше, вона з колишнього Кіровограда, пише Доба.

У супермаркеті “АТБ”, який розташований на вулиці Миру, 1, чоловік купував кавоварку.

До речі, гарантійний талон виписувати йому відмовились.