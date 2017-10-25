Скандал: у тернопільській поліклініці вимагали гроші у вагітної переселенки

24/10/2017 Розмір тексту:

У Тернопільській поліклініці з вагітної переселенки з Севастополя вимагали за візит до терапевта гроші. Коли та відмовилась платити, відмовили у медичному обслуговуванню.

Про це у ФБ написав тернополянин, назвавши пост: «Нам чхати на Конституцію України». Адже саме це їм відповіли у амбулаторії на скаргу, повідомляє Реально.

«Щоби прийняв терапевт, потрібно заплатити 30 гривень.

Сьогодні 24.10.2017 року в тернопільській амбулаторії №14 на вул. Куліша, 7а, відмовили в безоплатному прийомі вагітній жінці, яка ще у 2015 році виїхала з окупованого московитами Севастополя.

Оце потрібно було бігти з окупації, щоб з тебе почали брати гроші за безкоштовні послуги медичного закладу.

На мої слова, що вони порушують Конституцію України, вони відповіли, що чхали на неї, і що в них є рішення міської влади. Рішення дійсно є, але в рішенні не вказано, що потрібно за прийом у терапевта брати гроші.

Шановні тернополяни! Підкажіть, будь ласка, що робити, коли свої на ділі гірше окупантів.

Як нам бути, коли ми захворіємо — ЗДИХАТИ???».