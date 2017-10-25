Скандал: у тернопільській поліклініці вимагали гроші у вагітної переселенки

24/10/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

У Тернопільській поліклініці  з вагітної переселенки з Севастополя  вимагали за візит до терапевта гроші. Коли та відмовилась платити, відмовили у медичному обслуговуванню.

Про це у ФБ написав тернополянин, назвавши пост: «Нам чхати на Конституцію України». Адже саме це їм відповіли у амбулаторії на скаргу, повідомляє Реально.

«Щоби прийняв терапевт, потрібно заплатити 30 гривень.

Сьогодні 24.10.2017 року в тернопільській амбулаторії №14 на вул. Куліша, 7а, відмовили в безоплатному прийомі вагітній жінці, яка ще у 2015 році виїхала з окупованого московитами Севастополя.
Оце потрібно було бігти з окупації, щоб з тебе почали брати гроші за безкоштовні послуги медичного закладу.
На мої слова, що вони порушують Конституцію України, вони відповіли, що чхали на неї, і що в них є рішення міської влади. Рішення дійсно є, але в рішенні не вказано, що потрібно за прийом у терапевта брати гроші.
Шановні тернополяни! Підкажіть, будь ласка, що робити, коли свої на ділі гірше окупантів.
Як нам бути, коли ми захворіємо — ЗДИХАТИ???».

Нам чхати на Конституцію України…Щоби прийняв терапевт, потрібно заплатити 30 гривень. Сьогодні 24.10.2017 року…

Опубліковано Michael Vmo 24 жовтня 2017 р.

  • Теги:

Коментарі (1)

Ярослава

24/10/2017

Типу….благодійний внесок….. А хто бачив будинок головного лікаря обласної, він поряд з лікарнею? і бізнесу у нього нема, або чи відомо вам, що медсестри і лікарі місяцями не знімають грошей з своїх карток?…

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи користуєтеся Ви субсидіями?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
11 / 0,293 / 10.15m