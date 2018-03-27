Скандал у приміському селі: люди повстали проти рішення депутатів

27/03/2018 Розмір тексту:

Впродовж останніх тижнів у невеличкому приміському селі Гаї Шевченківські триває суперечка щодо майбутнього села.

Частина людей протестує проти рішення сільської ради приєднатися до Байковецької ОТГ, а не до Тернополя. На їх думку, опитування, яке в минулому році проводили депутати сільської ради і на підставі якого було прийняте рішення сільради, було некоректним.

У селі створена ініціативна група, яка буде домагатися відміни рішення про приєднання до Байковецької ОТГ та проведення неупередженого опитування.

Фото Доби