Скандал у приміському селі: люди повстали проти рішення депутатів

27/03/2018 0
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Впродовж останніх тижнів у невеличкому приміському селі Гаї Шевченківські триває суперечка щодо майбутнього села.

Частина людей протестує проти рішення сільської ради приєднатися до Байковецької ОТГ, а не до Тернополя.  На їх думку, опитування, яке в минулому році проводили депутати сільської ради і на підставі якого було прийняте рішення сільради, було некоректним.

У селі створена ініціативна група, яка буде домагатися відміни рішення про приєднання до Байковецької ОТГ та проведення неупередженого опитування.

Фото Доби

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