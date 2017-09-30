Скандал: у Польщі всіх українців вважають злодіями

30/09/2017 0
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У Польщі власник магазину вирішив, що потрібно перевіряти усіх клієнтів-українців на предмет крадіжок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Natemat.pl.

При вході у магазин наклеїли оголошення, в якому повідомляється, що усіх українців перевірятиме охорона закладу. Власник пояснив, що причиною стали часті крадіжки, які здійснюють українські заробітчани.

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