Скандал: у Польщі всіх українців вважають злодіями
30/09/2017 0
Розмір тексту:
У Польщі власник магазину вирішив, що потрібно перевіряти усіх клієнтів-українців на предмет крадіжок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Natemat.pl.
При вході у магазин наклеїли оголошення, в якому повідомляється, що усіх українців перевірятиме охорона закладу. Власник пояснив, що причиною стали часті крадіжки, які здійснюють українські заробітчани.
Додати свій коментар
Головні новини
- У Тернополі власники автомобілів “на бляхах” зіткнулися з новою проблемою
- Незабаром тернополяни отримають “Файні карти”
- Скандал: у Польщі всіх українців вважають злодіями
- Штурм, звільнення заручників, знешкодження диверсантів: на Тернопільщині відбулись масштабні антитерористичні навчання. ФОТО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...