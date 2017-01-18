Скандал у команді Надала: ФК “Тернопіль” знов залишився без головного тренера
18/01/2017 0
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42-річний фахівець Роман Максимюк більше не є головним тренером ФК Тернополя.
На даний момент, причини такого рішення залишаються невідомими. Можливо, до таких наслідків призвела публікація в інтернеті документа, який викриває Максимюка в організації договірних матчів.
Нагадаємо, Максимюк був призначений головним тренером тернопільської команди лише 12 січня 2017 року та пропрацював на своїй посаді п’ять днів, повідомляє footboom.com.
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