Скандал у команді Надала: ФК “Тернопіль” знов залишився без головного тренера

18/01/2017 0
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42-річний фахівець Роман Максимюк більше не є головним тренером ФК Тернополя.

На даний момент, причини такого рішення залишаються невідомими. Можливо, до таких наслідків призвела публікація в інтернеті документа, який викриває Максимюка в організації договірних матчів.

Нагадаємо, Максимюк був призначений головним тренером тернопільської команди лише 12 січня 2017 року та пропрацював на своїй посаді п’ять днів, повідомляє footboom.com.

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