Скандал у Березовиці: селищний голова спростовує звинувачення

01/02/2017 Розмір тексту:

Нещодавно ми повідомляли про скандал, який виник довкола ремонту школи у смт. Велика Березовиця.

Як стверджують мешканці селища та громадські активісти, роботи проводяться неякісно. Крім того, вони припускають, що в ході ремонту мав місце факт “відмивання” коштів. За словами мешканця смт. Велика Березовиця Василя Луціва, проект курував селищний голова, котрий і несе за нього повну відповідальність.

Після публікації на адресу редакції надійшов лист від Великоберезовицького селищного голови Іллі Костюка з вимогою про спростування недостовірної інформації. За його словами, публікацією було завдано шкоди, яка виразилася у “втраті ділової репутації та погіршенні взаємовідносин з жителями селища”. При цьому посадовець погрожує судовим позовом. Це дещо дивує, оскільки згадана публікація підготовлена Відділом комунікації Національної поліції у Тернопільській області та розміщена на офіційному сайті відомства за цим посиланням: https://tp.npu.gov.ua/uk/publish/article/191055. Відтак, статтю передрукували місцеві (і не тільки) ЗМІ. Посилання на першоджерело було вказане й на нашому сайті. Незважаючи на це, ми надаємо можливість пану Костюку висловити свою точку зору і публікуємо частину його листа, яка безпосередньо стосується фактів, наведених у згаданій статті.



Отож, як повідомляє селищний голова, ні Великоберезовицька селищна рада, ні голова селищної ради не курував роботи з утеплення Великоберезовицької школи, оскільки не мають на це жодних законних повноважень.

“Сесією Великоберезовицької селищної ради, рішення №129 від 22 серпня 2016, було виділено 482 698,00 грн для проведення капітального ремонту загально-освітньої школи 1-3 ст. У відповідності до рішення №130 від 22 серпня 2016 року сесія Великоберезовицької ради вирішила делегувати повноваження управлінню капітального будівництва Тернопільської ОДА щодо замовлення будівництва капітального ремонту по вул. Лесі Українки №4 в селищі Велика Березовиця, – зазначає Ілля Костюк.

З цього випливає, що відповідальність за можливі зловживання під час ремонту школи мають нести підлеглі голови ОДА Степана Барни.

Зазначимо, що раніше у поліцію звернулися депутати селищної ради, котрі заявили, що ремонтні роботи з утеплення школи проводяться із порушенням держстандартів. Відтак, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 366 ч. 1 ККУ – службове підроблення. Сподіваємося, розслідування з’ясує, хто ж насправді винен.

Разом з тим, хочемо звернути увагу на цікаве “прохання”, яке висловив у своєму листі селищний голова:

“Для недопущення розповсюдження і надалі недостовірної і неточної інформації, просимо повідомити Великоберезовицьку селищну раду про зміст інформації, яку ви плануєте розмістити у засобах масової інформації для надання можливості надати свої коментарі”, – пише Ілля Костюк.

З цього приводу хочемо зазначити, що у такому проханні можна вбачати ознаки цензури, яка заборонена, насамперед, Конституцією, а також законами України. Так, відповідно до статті 24 Закону України “Про інформацію” забороняється цензура, тобто будь-яка вимога, яка спрямована, зокрема, до журналіста, засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, керівника, розповсюджувача, яка передбачає узгодження інформації про її поширення або накладення заборони чи перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації. Також забороняються втручання у професійну діяльність журналістів, контроль за змістом поширюваної інформації, зокрема з метою поширення чи непоширення певної інформації, замовчування суспільно необхідної інформації, накладення заборони на висвітлення окремих тем, показ окремих осіб або поширення інформації про них, заборони критикувати суб’єкти владних повноважень. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та/або переслідування журналіста за виконання професійних обов’язків, за критику тягне за собою відповідальність згідно із законами України.

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