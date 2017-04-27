Скандал: на Тернопільщині поляки незаконно збудували меморіал “полеглим за Вітчизну”

13/10/2016 Розмір тексту:

Поляки без дозволу України спорудили військовий меморіал у Тернопільській області.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Благодійна ініціатива “Героїка”.

“У місті Зборів на Тернопільщини завершено будівельні роботи зі зведення польського військового меморіалу на місцевому кладовищі. Героїка зателефонувала до відповідального секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій (скорочено ДМВК) Святослава Шеремети з проханням прояснити ситуацію.

Ще у 2015 р. польська фундація “Мости” розпочала земляні роботи на цвинтарі. Поляки прагнули впорядкувати свої військові поховання періоду Першої світової війни та поховання бійців Війська Польського 1920 р. Секретар комісії у письмовій формі надав роз’яснення: дозвіл на розкопки є, але відповідно до українського законодавства для проведення будівельно-упоряджувальних робіт потрібен дозвіл ДМВК.

Польська сторона почала будівництво військової каплиці на цвинтарі, однак дозволу на ці роботи від української держави так і не одержала. Не одержала, бо за дозволами не зверталась. Далі гірше: попри письмові перестороги від ДМВК припинити незаконне будівництво, поляки швидко завершили будівельні роботи, а саму каплицю прикрасили написом “Poległym za Ojczyznę”.

Прикрим є і той факт, що незаконне будівництво, попри вимоги ДМВК, не зупинив ані зборівський міський голова Леонід Білик, ані голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Сподіваємось, що зборівський випадок буде належно оцінений як компетентними органами, так і українськими ЗМІ. Не можна перетворювати Україну на прохідний двір, де кожен перехожий будує що хоче без дозволу господаря”.

Джерело: Експрес