Скандал: на Тернопільщині поляки незаконно збудували меморіал “полеглим за Вітчизну”
Поляки без дозволу України спорудили військовий меморіал у Тернопільській області.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці Благодійна ініціатива “Героїка”.
“У місті Зборів на Тернопільщини завершено будівельні роботи зі зведення польського військового меморіалу на місцевому кладовищі. Героїка зателефонувала до відповідального секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій (скорочено ДМВК) Святослава Шеремети з проханням прояснити ситуацію.
Ще у 2015 р. польська фундація “Мости” розпочала земляні роботи на цвинтарі. Поляки прагнули впорядкувати свої військові поховання періоду Першої світової війни та поховання бійців Війська Польського 1920 р. Секретар комісії у письмовій формі надав роз’яснення: дозвіл на розкопки є, але відповідно до українського законодавства для проведення будівельно-упоряджувальних робіт потрібен дозвіл ДМВК.
Польська сторона почала будівництво військової каплиці на цвинтарі, однак дозволу на ці роботи від української держави так і не одержала. Не одержала, бо за дозволами не зверталась. Далі гірше: попри письмові перестороги від ДМВК припинити незаконне будівництво, поляки швидко завершили будівельні роботи, а саму каплицю прикрасили написом “Poległym za Ojczyznę”.
Прикрим є і той факт, що незаконне будівництво, попри вимоги ДМВК, не зупинив ані зборівський міський голова Леонід Білик, ані голова Тернопільської ОДА Степан Барна.
Сподіваємось, що зборівський випадок буде належно оцінений як компетентними органами, так і українськими ЗМІ. Не можна перетворювати Україну на прохідний двір, де кожен перехожий будує що хоче без дозволу господаря”.
Джерело: Експрес
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Коментарі (9)
Правда27/04/2017
1. Заявник проекту отримав необхідні згідно з українським законодавством дозволи на виконання таких робіт: Дозвіл на виконання I етапу проекту (ремонт каплиці) у 2015 р. и Дозвіл на виконання ІI етапу проекту (завершення ремонту каплиці, облаштування території і могил навколо каплиці) у 2016 р. видани Департаментом культури, релігій і національностей Тернопільської обласної державної адміністрації.
2. В рамках проекту виконаного здійснено також реставрацію і облаштування ділянки воєнного цвинтаря Січових Стрільців як дар Польської сторони Українському народові. Ці роботи фінансувалися з тих самих коштів, з яких були профінансовані інші роботи на Польському військовому цвинтарі і в Каплиці.
Арсен26/10/2016
На даному обєкті працювали місцеві роботяги і де хто з них по рекомендації поляків поїхав у Польщу на роботу. А молода влада хіба піаритись вміє. Хай докажуть своє вміння працювати на прикладі спортивного майданчика на стадіоні. Йде до закінчення року а роботи так і толком не розпочались. Ще є музей “Зборівська битва”, який вартий уваги гостей міста, але це заслуга старої влади (2010р) яка його реставрувала.
Костянтин16/10/2016
Для повного ефекту нашій владі треба зняти штани і підставити полякам голу дупу.
Василь14/10/2016
Відбулося це за дитини – мера Максиміва Р. Білика вже давно не має. Це не дивно оскільки цей мер просто сидить в кріслі, а керують зовсім інші люди.
Ганна14/10/2016
Ідіоти, причепились до якогось нещасного маленького меморіалу. A маєток Охендовського вам слабо покритикувати? А маєтки бандюків, які забирають у киян береги Дніпра?
Правда14/10/2016
Молодці поляки що побудували та окультурили місце, краще писакам подивитися і розібратися як в місті Тернополі зводилися та зводяться житлові будинки та інші споруди без дозволів і як місто торгує землею на ліво,
Ольга13/10/2016
Придурки! При чому тут Леонід Білик, якщо він уже цілий рік не працює на посаді міського голови? А пам’ятник, до речі, було збудовано ще в тридцятих роках минулого століття…
ЛЮТИЙ13/10/2016
Прекрасно! Треба ще було їх попросити зруйнувати козацьку могилу, могилу січових стрільців, і пам’ятний знак воїнам УПА, як вони це роблять на українських землях у Польщі.
Нормальні нації впорядковують і доглядають військові поховання, а не споруджують меморіали слави окупантам.
Хай Володимир пояснить своїм дітям чи внукам хто і за яку вітчизну тут поліг.
Володимир13/10/2016
Ну що за ідіотизм. Пам’ятник стоїть там ще з польських часів, розвалювався на очах. Поляки за власні кошти відреставрували, а всякі придурки роблять піар. В Зборові практично нема що показати гостям, це чи не єдина цікава пам’ятка. Треба дякувати полякам, що хоч щось зробили, не те що наша недолуга влада.