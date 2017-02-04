Робітника спитзаводу побили на роботі. Люди протестують

04/02/2017 Розмір тексту:

Козлівський спиртзавод пікетували на Тернопільщині. Обурені жителі селища та активісти ГФ ОГП «Самооборона Козівщини» таким чином вирішили висловити свою позицію стосовно побиття працівника підприємства – Кушніра Андрія. Зараз чоловік знаходиться у реанімації Козівської районної лікарні.

Винними у цьому протестувальники вважають охоронця та працівників заводу, які входять до нової команди керівництва на чолі з директором Іванчуком Юрієм. Він, у свою чергу, запевнив, що внутрішня безпека ДП Укрспирт, вже почала проводити перевірку по даному факту.