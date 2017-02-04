Робітника спитзаводу побили на роботі. Люди протестують
Козлівський спиртзавод пікетували на Тернопільщині. Обурені жителі селища та активісти ГФ ОГП «Самооборона Козівщини» таким чином вирішили висловити свою позицію стосовно побиття працівника підприємства – Кушніра Андрія. Зараз чоловік знаходиться у реанімації Козівської районної лікарні.
Винними у цьому протестувальники вважають охоронця та працівників заводу, які входять до нової команди керівництва на чолі з директором Іванчуком Юрієм. Він, у свою чергу, запевнив, що внутрішня безпека ДП Укрспирт, вже почала проводити перевірку по даному факту.
— Ми вимагаємо від Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проведення об’єктивного та неупередженого розслідування провадження, яке порушено Козівським райвідділом поліції за статтею 125 КК України. Ми глибоко сумніваємося в об’єктивності внутрішнього розслідування ДП Укрспирт, зважаючи на те, що заступником директора ДП Укрспирт з питань безпеки є Полковніков Григорій Васильович, який був звільнений з МВС, згідно ЗУ “Про очищення влади”. З 2011 по 2013 рр. Григорій Васильович очолював Управління по боротьбі з організованою злочиністтю УМВС України в Тернопільській області, – зазначили активісти.
Джерело: Доба
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