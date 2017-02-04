Робітника спитзаводу побили на роботі. Люди протестують

04/02/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Козлівський спиртзавод пікетували на Тернопільщині. Обурені жителі селища та активісти ГФ ОГП «Самооборона Козівщини» таким чином вирішили висловити свою позицію стосовно побиття працівника підприємства – Кушніра Андрія. Зараз чоловік знаходиться у реанімації Козівської районної лікарні.

Винними у цьому протестувальники вважають охоронця та працівників заводу, які входять до нової команди керівництва на чолі з директором Іванчуком Юрієм. Він, у свою чергу, запевнив, що внутрішня безпека ДП Укрспирт, вже почала проводити перевірку по даному факту.

— Ми вимагаємо від Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проведення об’єктивного та неупередженого розслідування провадження, яке порушено Козівським райвідділом поліції за статтею 125 КК України.  Ми глибоко сумніваємося в об’єктивності внутрішнього розслідування ДП Укрспирт, зважаючи на те, що заступником директора ДП Укрспирт з питань безпеки є Полковніков Григорій Васильович, який був звільнений з МВС, згідно ЗУ “Про очищення влади”. З 2011 по 2013 рр. Григорій Васильович очолював Управління по боротьбі з організованою злочиністтю УМВС України в Тернопільській області, – зазначили активісти.

Джерело: Доба

Фото Вільні Люди Тернопіль – Самооборона Майдану

 

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,282 / 9.53m