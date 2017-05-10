Скандал: на Тернопільщині дітей одягли у радянську форму з пілотками і зірками. ФОТО

10/05/2017 Розмір тексту:

У селі Стрілківці на Борщівщині для “святкування” Дня перемоги учнів сільської школи одягнули в радянську військову форму.

Фото і відео такої “історичної реконструкції” поширив Іван Стефанишин у профілі Фейсбук, пише сайт “Реально”.

“Фото дітей і відео святкування, “в гімнастьорках і ремнях з пятикутною зіркою” радянських часів з піснями-танцями, Дня Пам’яті загинувших в війні видалили зі сторінки. Обіцяю, що я прослідкую, щоб подібного в моїй маленькій батьківщині не відбувалося, якщо надалі такі “дійства” будуть повторюватись з застосуванням дітей, то далі для цього є правове вирішення в відповідних інстанціях. Рахую це своїм обов’язком в боротьбі зі совковою ідеологією надалі. І зрозуміти нарешті, що таке День пам’яті за загинувшими і пропавшими без вісті та перестати повторювати радянські штампи в школах. Підтримаєте мене?;) Іван Стефанишин” – написала Любов Марущак.