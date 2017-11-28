Скандал: історичні цінності з Тернопільщини вивозять у Росію?

28/11/2017 Розмір тексту:

У Ягільницькому замку, що на Чортківщині, проводять незаконні розкопки, а знайдені артефакти відправляють у Петербург! Таку сенсаційну заяву зробив уродженець Ягільниці Юрій Шевчук.

Ще на початку 2000-х років маєток приватизував російський підприємець Олександр Потьомкін, пише Репортер.

– Хто допустив продаж історичної пам’ятки і чому власником Ягільницького замку в результаті став якийсь там Потьомкін з Пітера? На території тишком-нишком проводяться розкопки! Щось вивозять з замку. Є сліди розкопок в районі Лонки, поблизу підземного ходу з фортеці. Наш вчитель трудовик «Фагас» був наглядачем за збереженням бункеру та архіву. Мабуть, ці всі артефакти вже в Пітері!? – розповів Юрій Шевчук.

Відомо, що влітку цього року російський бізнесмен Потьомкін виставив на продаж старовинний Ягільницький замок. Ціна пам’ятки історії – 960 тисяч доларів. Реалізацією займалося одне з тернопільських агентств нерухомості.

Замок розташований біля траси, на маршруті Кам’янець-Подільський – Хотин – Червоноград. Площа Ягільницького замку 14 тис. кв. м, ділянка розміром близько 4,4 га. Поки ніяких екскурсій у ньому не проводять. Туристам показують його лише з вулиці.

Замок був закладений в 1630 році польським аристократом Станіславом Лянцкоронським. Після нього маєтком володіли українські козаки й турки. У XIX столітті замок придбали австрійці і облаштували в ньому тютюнову фабрику. У цей період оборонні бастіони і рови були зруйновані.