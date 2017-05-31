Сів і поїхав: у Тернополі злодій спритно вкрав “Мерседес”
Близько обідньої пори до Тернопільського відділу поліції із повідомленням про викрадення мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» звернувся житель обласного центру.
Оперативники за декілька годин не лише розшукали крадений транспортний засіб, а й затримали підозрюваного, повідомляють у поліції.
Зі слів заступника начальника Головного управління Національної поліції Тернопільщини Степана Яцуха, потерпілий на декілька хвилин залишив мікроавтобус із ввімкненим двигуном на вулиці Стадникової. В цей час зловмисник сів за кермо чужої автівки і зник у невідомому напрямку.
Із повідомлення потерпілого – незаконне заволодіння скоїла невідома особа, проте оперативники з’ясували: викрадач та потерпілий – знайомі між собою. Більше того, зі слів зловмисника, мікроавтобус він забрав через те, що власник заборгував йому чималу суму.
Викрадену автівку співробітник кримінальної поліції розшукали у Великих Гаях Тернопільського району, а вночі біля одного з розважальних клубів в обласному центрі затримали зловмисника. Той раніше мав проблеми із законом за вчинення майнових злочинів.
Підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПК. Кримінальне провадження розпочато за частиною третьою статті 289 Кримінального кодексу.
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