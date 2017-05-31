Сів і поїхав: у Тернополі злодій спритно вкрав “Мерседес”

31/05/2017 Розмір тексту:

Близько обідньої пори до Тернопільського відділу поліції із повідомленням про викрадення мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» звернувся житель обласного центру.

Оперативники за декілька годин не лише розшукали крадений транспортний засіб, а й затримали підозрюваного, повідомляють у поліції.

Зі слів заступника начальника Головного управління Національної поліції Тернопільщини Степана Яцуха, потерпілий на декілька хвилин залишив мікроавтобус із ввімкненим двигуном на вулиці Стадникової. В цей час зловмисник сів за кермо чужої автівки і зник у невідомому напрямку.

Із повідомлення потерпілого – незаконне заволодіння скоїла невідома особа, проте оперативники з’ясували: викрадач та потерпілий – знайомі між собою. Більше того, зі слів зловмисника, мікроавтобус він забрав через те, що власник заборгував йому чималу суму.

Викрадену автівку співробітник кримінальної поліції розшукали у Великих Гаях Тернопільського району, а вночі біля одного з розважальних клубів в обласному центрі затримали зловмисника. Той раніше мав проблеми із законом за вчинення майнових злочинів.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПК. Кримінальне провадження розпочато за частиною третьою статті 289 Кримінального кодексу.