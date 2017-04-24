Сім’я з Львівщини потрапила у смертельну аварію на Тернопільщині. ФОТО

24/04/2017 Розмір тексту:

У дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася на Збаражчині, загинув чоловік, 1941 року народження. Аварія трапилася 23 квітня близько 14:30 біля села Гнидава.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля “DAEWOO Lanos” на автодорозі “Чайчинці-Гнидова”, рухаючись в напрямку смт. Вишнівець, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїздної частини дороги та допустив перекидання транспорту.

В результаті ДТП один із пасажирів автівки загинув на місці пригоди. Кермувальник та двоє інших пасажирів з травмами потрапили до лікарні.

Водій добровільно пройшов медичний огляд у Збаразькій лікарні, здав взірці крові для подальшого проведення судово-медичної (токсикологічної) експертизи. Відповідно до попередніх аналізів, чоловік за кермом був тверезим.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.