Медична реформа на Тернопільщині: сімейний лікар буде і бухгалтером, і водієм, і менеджером

30/03/2018 Розмір тексту:

Реформа первинної ланки надання медичної допомоги триває, як у Тернопільській області, так і в Україні. Вже з 2 квітня розпочнеться процес укладання декларацій між пацієнтом та сімейним лікарем.

Кожен сімейний лікар у нашій області, за словами заступника начальника управління охорони здоров’я ТОДА Лідії Чайковської, має укласти, відповідно до нормативів, 1800 декларацій. Саме укладені декларації і буде фінансувати держава з липня цього року. На дорослих осіб виділятимуть 370 гривень, на дітей і людей похилого віку – 740 гривень. Таким чином, один сімейний лікар, отримуватиме на рік приблизно 660 тисяч гривень. Але це не зарплата лікаря, кошти виділятимуть на утримання амбулаторії вцілому.

– Це кошти, які виділяє держава на утримання амбулаторії загальної практики сімейної медицини, – зазначає Лідія Чайківська. – Сімейний лікар уже буде не просто надавати медичну допомогу, він повинен бути і бухгалтером, і водієм, і менеджером. Він собі порахує скільки коштів необхідно на закупівлю препаратів для лабораторної діагностики, обладнання, оплату комунальних послуг, медичних працівників, щоб мати вищу зарплату тощо. Тоді ті кошти, які залишаться виключно на зарплату, він буде мати право розподілити між своїми медичними працівниками і собою, тому що тарифна сітка, як така, на комунальні некомерційні підприємства не діє. Вже не будуть такі величезні штати, як були колись, що при одній амбулаторії сімейної медицини працювало 18 осіб, в тому числі водій, двірник, прибиральниця. Сьогодні ставимо вимогу перед сімейними лікарями, щоб вони оволоділи технікою водіння автомобіля, самі сідали за кермо і виїжджали до пацієнта, який потребує допомоги. За підтримки облради плануємо закупити 134 легкові автомобілі для амбулаторій. Над сімейним лікарем багато контролюючих органів і зловживань не буде. Буде проведений фінансовий аудит, буде контроль з боку об’єднаної територіальної громади чи органів місцевого самоврядування, відділу райдержадміністрації та управління охорони здоров’я облдержадміністрації. Залишається сподіватися, що сімейні лікарі витримають навантаження, яке на них лягає сьогодні, але так живе весь цивілізований світ і пасти задніх Тернопільська область не хоче.

Ольга Трач

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