Сімейні розбірки довели подружжя тернополян до лікарні

03/01/2018 Розмір тексту:

У Тернополі медики надавали допомогу 56-річному чоловікові та 57-річній жінці, яких побив зять.

Інцидент трапився сьогодні, 3 січня, близько першої години ночі, пише Доба.

У жінки лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, забій правої кисті та артеріальну гіпертензію. У чоловіка – закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забій грудної клітки, перелом ребер та параобітальна гематома ока. Потерпілих доставили у травмпункт.