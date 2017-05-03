Сім сварок і вісім бійок: у патрульній поліції розповіли, як тернополяни провели травневі свята
03/05/2017 0
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Травневі свята у Тернополі минули доволі спокійно.
З 29 квітня по 2 травня включно патрульні поліцейські опрацювали 651 виклик та склали 136 адмінматеріалів, повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.
Зокрема, упродовж цих днів інспектори виїжджали на 7 сімейних сварок. Близько 30 разів патрульних викликали на конфлікти та 8 на бійки.
Інспектори склали 6 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп‘яніння.
За святкові дні на території міста трапилося: 12 ДТП без потерпілих , з них у 7 випадках водії розійшлися за європротоколом.
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