Сім сварок і вісім бійок: у патрульній поліції розповіли, як тернополяни провели травневі свята

03/05/2017 0
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Травневі свята у Тернополі минули доволі спокійно.

З 29 квітня по 2 травня включно патрульні поліцейські опрацювали 651 виклик та склали 136 адмінматеріалів, повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.

Зокрема, упродовж цих днів інспектори виїжджали на 7 сімейних сварок. Близько 30 разів патрульних викликали на конфлікти та 8 на бійки.

Інспектори склали 6 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп‘яніння.

За святкові дні на території міста трапилося: 12 ДТП без потерпілих , з них у 7 випадках водії розійшлися за європротоколом.

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