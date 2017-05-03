Сім сварок і вісім бійок: у патрульній поліції розповіли, як тернополяни провели травневі свята

03/05/2017 Розмір тексту:

Травневі свята у Тернополі минули доволі спокійно.

З 29 квітня по 2 травня включно патрульні поліцейські опрацювали 651 виклик та склали 136 адмінматеріалів, повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.

Зокрема, упродовж цих днів інспектори виїжджали на 7 сімейних сварок. Близько 30 разів патрульних викликали на конфлікти та 8 на бійки.