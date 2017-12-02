На Тернопільщині сільський голова попалася на хабарі у 1000 доларів

02/12/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо голови однієї з сільських рад Шумського району.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області

Встановлено, що голова сільради вимагала та отримала від місцевого жителя 1000 доларів США за видачу рішення сесії сільської ради щодо виділення останньому земельної ділянки площею 1,8 га.

Вчора жінку було викрито в приміщенні сільської ради після одержання нею неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США. Злочин задокументовано спільно з працівниками Управлінням Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Слідство триває.