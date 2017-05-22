Сільські донжуани з Тернопільщини поїхали на побачення на краденому тракторі

22/05/2017 Розмір тексту:

З заявою про незаконне заволодіння транспортним засобом до правоохоронців Шумського відділення поліції звернувся житель села Боловіжка. Чоловік повідомив, що з території його господарства зник трактор марки «Т-40АМ».

На місце події оперативно прибули правоохоронці. У ході оперативно-розшукових заходів трактор поліцейські виявили на виїзді з села. Біля нього знаходились місцеві мешканці та двоє парубків в стані алкогольного сп’яніння.

Як встановили поліцейські, протиправне вчинили 24-річний місцевий мешканець та його 17-річний товариш. Ввечері парубки разом випивали та одному з них спало думку поїхати до знайомих дівчат в сусідню область. Оскільки дорога неблизька, вирішив взяти трактор у свого дядька без його відома. Оскільки молодики не мали навиків у керуванні сільськогосподарської техніки, доїхати на побачення вони так і не змогли: на околиці села з’їхали в рів.

У скоєному підозрювані зізналися. Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.