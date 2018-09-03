Сільгосппідприємство з Тернопільщини завдало державі мільйонних збитків
На Тернопільщині за втручання прокуратури до бюджету відшкодовано понад 1 млн 200 тис грн несплачених податків.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області в межах кримінального провадження забезпечено повне відшкодування державі збитків на суму понад 1 млн 200 тис грн, завданих внаслідок ухилення від сплати податків одного із сільськогосподарських підприємств області.
Встановлено, що службова особа підприємства здійснювала безпідставне завищення податкового кредиту та заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість при складанні податкової звітності та нарахуванні відповідного податку.
Внаслідок незаконних дій службовця, до державного бюджету у 2017р не було сплачено понад 1 млн 200 тис грн податку на додану вартість.
На сьогодні, за результатами досудового розслідування збитки, завдані державі, відшкодовані у повному обсязі, а службова особа підприємства постане перед судом за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
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