Сільгосппідприємство з Тернопільщини завдало державі мільйонних збитків

03/09/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині за втручання прокуратури до бюджету відшкодовано понад 1 млн 200 тис грн несплачених податків.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області в межах кримінального провадження забезпечено повне відшкодування державі збитків на суму понад 1 млн 200 тис грн, завданих внаслідок ухилення від сплати податків одного із сільськогосподарських підприємств області.

Встановлено, що службова особа підприємства здійснювала безпідставне завищення податкового кредиту та заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість при складанні податкової звітності та нарахуванні відповідного податку.

Внаслідок незаконних дій службовця, до державного бюджету у 2017р не було сплачено понад 1 млн 200 тис грн податку на додану вартість.

На сьогодні, за результатами досудового розслідування збитки, завдані державі, відшкодовані у повному обсязі, а службова особа підприємства постане перед судом за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).