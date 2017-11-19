Швидко втомлюєтеся і погано спите? Тернопільський медик розповів, що робити

19/11/2017 Розмір тексту:

Проблема авітамінозу охоплює все більше жителів краю. Лікарі кажуть: в осінньо-зимовий період, зазвичай, організм людини потерпає від нестачі сонця та вітамінів, а відтак загострюються сезонні захворювання.

Серед ознак авітамінозу: швидка втомлюваність, порушення сну та роздратованість, – розповідають лікарі. В осінньо-зимовий період ця проблема характерна для більшості людей. Якщо не зважати на неї, то наслідки можуть бути невтішні.

«Зазвичай, наприкінці осені людський організм виснажується. Проблемою може бути скорочення світлового дня. Буває, що людина взагалі не перебуває на дворі під час світлового дня. Це поступово також дає свої наслідки. І ще одне – це харчування. Дуже важливо, щоб раціон був збалансованим. У протилежному, організм людини використовує всі запаси і тоді знесилюється. Знижується опір до різних вірусів, а відтак і захворювань», – каже лікар обласного центру здоров’я Андрій Зарусінський.

Лікарі радять жителям краю щодня вживати овочі і фрукти у сирому вигляді. Також допомагає підвищити імунітет свіжо вижатий сік із домашніх овочів і фруктів.

Софія Романська