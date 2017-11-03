«Швидка» має виїхати через 40 секунд: у Тернополі відкрили оперативно-диспетчерську службу
Оперативно-диспетчерську службу центру екстреної медичної допомоги відкрили у Тернополі. На подію приїхала міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун.
Нова оперативно-диспетчерська служба забезпечить максимально швидку госпіталізацію пацієнтів, – запевняє директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Михайло Джус. Новостворена служба охопить бригади швидкої допомоги з усіх населених пунктів області.
«Кожна хвилина – це чиєсь життя. Тому швидкість напряму впливає на те, щоб врятувати людину. Загалом вважається, що кожна втрачена хвилина знижує ймовірність порятунку життя на 5%. А нова служба, яку ми відкрили, має забезпечити виїзд швидкої допомоги через 40 секунд після виклику. Диспетчер служби відправлятиме найближчу до місця виклику машину», – каже Михайло Джус.
Вартість цього проекту сягає понад сім мільйонів гривень. Частину грошей виділило Міністерство регіонального розвитку, частину – обласний бюджет.
Диспетчери в оперативній службі не лише прийматимуть виклики, а й надаватимуть консультації щодо правильних дій в екстрених ситуаціях. Міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун запевнила, що ця оперативно-диспетчерська служба нині найкраща в Україні і є зразком для наслідування іншим регіонам.
Софія Романська
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